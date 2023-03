Nervositeit neem toe bij KV Kortrijk: geen interviews meer tot de redding een feit is

KORTRIJK

KV Kortrijk begint tegen Westerlo aan zijn laatste sprint richting redding. Daarvoor moet veel wijken. Zelfs de communicatie met de fans. Voor de rest van het seizoen zijn er vóór de wedstrijd geen spelersinterviews meer mogelijk tot de redding/degradatie een feit is. Hopelijk voor trainer Bernd Storck en co. levert deze breuk in de relatie met de fans het gewenste resultaat op.