De prijs van gemoedsrust: zoveel duurder is een vast energiecontract dan een variabel

Wie gemoedsrust wil over de hoogte van zijn energiefactuur en voor een vast tarief kiest, is vandaag per maand 37 euro duurder af dan het goedkoopste variabele energiecontract.

Energieleverancier Luminus maakte de voorbije dagen forse reclame voor een energiecontract met een vast tarief. Luminus is sinds begin dit jaar de enige met vaste tarieven voor gas en elektriciteit. Mega biedt enkel aan een beperkt aantal bestaande klanten een vast tarief aan, TotalEnergies heeft dan weer enkel een vaste prijs voor elektriciteit.

Hoeveel duurder het vaste tarief is? Per maand zo’n 37 euro, blijkt uit berekeningen die we deden via de V-Test, de vergelijkingswebsite van de Vreg, de Vlaamse energiewaakhond.

Voor het goedkoopste variabele contract – op basis van een gemiddeld gezin met een gemiddeld verbruik – schat de Vreg vandaag de jaarkost voor gas en elektriciteit op zo’n 2.500 euro. Een contract met vaste prijzen voor gas en elektriciteit bij Luminus komt op net geen 2.950 euro, op jaarbasis zo’n 450 euro meer. Per maand is dat een verschil van zo’n 37 euro tussen het goedkoopste variabele contract en het vaste contract bij Luminus.

Hoe populair het vaste contract bij Luminus is, wil de energieleverancier niet kwijt, “dat is commercieel gevoelige informatie”, aldus woordvoerder Nico De Bie. Wat hij wel kwijt wil, is dat het aanbod met vaste tarieven er kwam, wegens “de grote vraag bij onze klanten die graag de zekerheid en de gemoedsrust hebben van een vast tarief.”

Dat het iets duurder is, wil Luminus nuanceren. Wie het vaste contract afsluit, zou volgens de energieleverancier ook recht hebben op enkele bijkomende extra’s, zoals korting bij bepaalde merken. Ook zou de dienstverlening anders zijn dan bij de goedkoopste variabele contracten.

