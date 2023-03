Liers jeugdproduct Pieter De Schrijver maakt jacht op eerste punten in Promotion play-offs: “Hoogste tijd dat we onszelf belonen”

Lier

Lierse gaat vanavond op het Lisp op zoek naar de eerste punten in de Promotion Play-offs. De bezoekers uit Anderlecht kwamen in de reguliere competitie weliswaar winnen in Lier, maar Pieter De Schrijver hunkert naar revanche. Het uithangbord van de geel-zwarte jeugd is hongerig. “Het is de hoogste tijd dat we onszelf belonen in deze nacompetitie”.