Europese Unie en VS zetten belangrijke stap in handelsconflict rond miljardensubsidies

De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben in het handelsconflict rond de Inflation Reduction Act (IRA), een grootschalig Amerikaans subsidieprogramma voor groene technologie, een belangrijke stap naar elkaar toe gezet. Amerikaans president Joe Biden en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen spraken vrijdag in Washington af dat ze “onmiddellijk willen onderhandelen over een overeenkomst rond kritieke grondstoffen.”

Een dergelijke overeenkomst zou het onder meer mogelijk maken dat in Europa geproduceerde elektrische voertuigen kunnen genieten van dezelfde voordelen als in de VS geproduceerde wagens.

De IRA werd eerder dit jaar door Biden gepresenteerd als een programma dat voorziet in miljarden dollars aan klimaatvriendelijke investeringen, maar de subsidies en belastingkortingen waren wel steeds gelinkt aan Amerikaanse productie. En dus was er in Europa veel bezorgdheid over oneerlijke concurrentie voor de Europese industrie.