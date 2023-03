Politie bezocht dader weken voor dodelijke schietpartij in Hamburg na anonieme tip

Weken voor de aanslag in een gebedshuis van Jehova’s getuigen in Hamburg kreeg de politie een anonieme tip over de geestelijke gesteldheid van de dader, Philipp F. Op 7 februari kwamen twee agenten bij hem voor een huisbezoek na een anonieme tip.

“Hij werkte mee, gaf graag informatie, het was een open gesprek”, aldus de politiechef van Hamburg. Zowel het wapen als de kluis waarin het werd bewaard, gaf geen reden tot klachten, “op een kleinigheid na, want er lag een projectiel op de kluis”, zegt de politiechef. Daarvoor gaven de agenten hem een mondelinge berisping. Philipp F. verontschuldigde zich, “hij schaamde zich natuurlijk ook”.

De schrijver van de anonieme tip wilde dat F. werd gecontroleerd omdat hij wapens in huis zou hebben, zegt de politiebaas. Volgens de anonieme brief was F. vooral boos op religieuze aanhangers, met name getuigen van Jehova en zijn voormalige werkgever.

Toen de 35-jarige F. een wapenvergunning kreeg, werd hij gecontroleerd. Destijds werd niet getwijfeld aan zijn betrouwbaarheid. Ook omstandigheden die de agenten tijdens hun bezoek aantroffen, gaven geen aanwijzingen “die op een psychische aandoening zouden kunnen duiden”. Tijdens het bezoek praatten ze over alledaagse dingen zoals de woninginrichting. De wettelijke mogelijkheden waren hiermee uitgeput en vanaf dat punt verdween F. weer van de radar van de autoriteiten.

Bij de schietpartij in een gebedshuis van Jehova’s getuigen donderdagavond in Hamburg vielen acht doden en acht gewonden. Er waren zowat 50 mensen aanwezig in het gebedshuis op het moment dat Philipp F. aan zijn drieste aanval begon. Onder de dodelijke slachtoffers was ook een ongeboren kind. De dader pleegde zelfmoord.