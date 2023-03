Stakingsgolf bij Delhaize blijft duren: ook zaterdag blijven 113 winkels dicht, personeel start petitie

Ook zaterdag blijven de deuren van 113 winkels van supermarktketen Delhaize gesloten. Dat meldt VRT NWS. Amper 15 winkels die Delhaize in eigen beheer heeft, gingen vandaag open.

Er wordt al sinds dinsdag op grote schaal gestaakt in de 128 vestigingen die door Delhaize zelf worden uitgebaat, als reactie op de geplande franchisering bij de supermarktketen. Volgens de Franstalige christelijke bediendebond zullen de winkels waarschijnlijk tot dinsdag gesloten blijven. Dan zitten vakbonden en directie bij de supermarktgroep voor het eerst bij elkaar voor sociaal overleg.

Delhaize kondigde dinsdag aan alle winkels in eigen beheer te willen verzelfstandigen. Uit protest houdt het personeel sindsdien winkels gesloten. De werknemers vrezen voor hun job, en zijn bang dat ze er sterk op achteruit zullen gaan in loon- en arbeidsvoorwaarden. Zaterdagochtend lanceerde het personeel een onlinepetitie om de winkels in eigen beheer te houden. Rond 9 uur stonden daar 2.300 handtekeningen op.

Delhaize heeft intussen zijn thuisleveringen tijdelijk gratis gemaakt, nu tientallen winkels met een afhaalpunt gesloten zijn door een staking. De ‘Collect’-service, waarbij klanten hun boodschappen aan een winkel komen afhalen, is tot 20 maart stopgezet.