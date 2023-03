Beerschot overweegt te stoppen met belofteploeg in amateurreeksen, maar kan dat wel?

De beloften van Beerschot staan negen speeldagen voor het einde van de competitie troosteloos laatste in tweede nationale. De club twijfelt of het nog wel zinvol is om volgend jaar met de U23-ploeg een reeks lager aan te treden. Ter vergelijking: de beloften van Antwerp en KV Mechelen moesten zich ook aanpassen aan het niveau, maar die clubs blijven wél rotsvast in het format geloven.

Voor aanvang van dit seizoen ­konden de belofteploegen van ­onze profclubs zich op basis van de resultaten van vorig seizoen ­inschrijven in het prof- en amateurvoetbal. De beloften van Anderlecht, Club, Genk en Standard draaien probleemloos mee in de Challenger Pro League. In eerste nationale - de hoogste amateur­afdeling - staan Jong Gent en de beloften van OHL in de middenmoot. Net boven de degradatieplaatsen vinden we de beloften van Antwerp en Charleroi terug. De Young Reds zullen tot de laatste speeldag moeten knokken om niet naar tweede te zakken. Op dat ­niveau vinden we momenteel de beloften van Beerschot en Malinwa terug. Beide ploegen hadden het bijzonder moeilijk om in de fysiek sterke reeks wedstrijden naar zich toe te trekken. KV gaat zich zonder problemen redden, maar voor ­Beerschot U23 wordt de situatie stilaan precair. Negen speeldagen voor het einde telt de ploeg van ­Cederique Tulleners acht punten minder dan de voorlaatste. Beerschot twijfelt dan ook of het ­volgend seizoen nog wil doorgaan met de beloften in het amateurvoetbal. In derde nationale zal de focus nog meer op het fysieke ­aspect liggen en intussen dreigt ook een leegloop. Jasper Goossens koos al voor Heist, Quinten Van Steenwinkel speelt volgend ­seizoen voor RC Mechelen. Logische transfers, want bij Beerschot spelen al die jongens zonder profcontract - en bij de andere teams in het amateurvoetbal kunnen ze wel een aardige cent bijverdienen. Dat probleem hebben Antwerp en KV Mechelen minder. De meerderheid van hun beloftekern heeft wel een profcontract.

Evaluatiecommissie

Maandag zal Beerschot in een evaluatiecommissie voor het jeugdvoetbal pleiten voor een ­constructieve oplossing. Want het is absoluut niet zeker of Beerschot er na dit seizoen zomaar mee kán stoppen. Het stapte begin dit jaar in het proefproject van de KBVB en Voetbal Vlaanderen, en die proef­periode was voor twee jaar. Het huidige format halfweg wijzigen, is allesbehalve evident. Later deze maand zullen de KBVB en Voetbal Vlaanderen het proefproject eveneens evalueren. De bedoeling is dat de toevoeging van de belofteteams op een bepaald moment in het bondsreglement verankerd wordt. “Om de juiste evaluatie te maken, is het voor de amateurclubs belangrijk te weten hoeveel profclubs ­willen instromen”, zegt Nand De Klerck, woordvoerder van Voetbal Vlaanderen. Clubs als Beveren en Westerlo hebben er vorig jaar ­bewust voor gekozen om de stap niet te wagen. Voorlopig is het nog onduidelijk hoeveel profclubs na de proefperiode willen doorgaan met dit format.