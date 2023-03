Brandweer bevrijdt voetganger (50) in kritieke toestand van onder auto

De brandweer is vrijdagavond in Nijlen opgeroepen om een voetganger (50) te bevrijden die onder een personenwagen was beland. De hulpdiensten hebben het slachtoffer, een vrouw uit Nijlen, in kritieke toestand overgebracht naar het UZA in Edegem.

De Hellevoortstraat was vrijdagavond een hele tijd gedeeltelijk afgesloten. — © BFM

De politie heeft de Hellevoortstraat in Nijlen vrijdagavond laat geruime tijd gedeeltelijk afgesloten na een verkeersongeval. Daar was een vrouw onder het chassis van een rijdende BMW beland. Hoe de dame onder de auto terechtkwam, is voorlopig nog onduidelijk.

Aan het voertuig was er geen schade te zien aan de motorkap of de voorruit. De brandweer van de hulpverleningszone Rivierenland werd om iets na 23u opgeroepen om een slachtoffer van onder het voertuig te bevrijden. Ook een ambulance en een mug kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.

De politie van de zone Berlaar-Nijlen heeft de eerste vaststellingen verricht. Het voertuig werd getakeld. “Verder onderzoek moet de omstandigheden van het verkeersongeval uitklaren”, zegt Lieselotte Claessens van het parket Antwerpen. De bestuurder van de auto was niet onder invloed. svh

De brandweer heeft het slachtoffer van onder deze wagen bevrijd. — © BFM