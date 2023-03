Amerikaanse president Biden voert door Trump gekozen “patriottistische” kleuren voor nieuwe Air Force One af

Ook de nieuwe generatie Air Force One-vliegtuigen krijgt het huidige kleurenschema van blauw en wit, dat in de jaren ‘60 door toenmalig presidentsvrouw Jackie Kennedy werd gekozen. Dat blijkt uit het definitieve ontwerp dat gekozen werd door president Joe Biden, waarmee hij een beslissing van zijn voorganger Donald Trump terugdraait.

Trump had tijdens zijn ambtstermijn gekozen voor donkerblauw, rood en wit – zoals de Amerikaanse vlag. “Patriottisch” en “krachtiger”, vond de voormalige president. Maar omdat een nieuw kleurenschema voor vertraging zou zorgen in de levering van de presidentiële vliegtuigen – die sowieso al veel vertraging kende – werd dus alsnog gekozen voor het vertrouwde lichtblauw en wit. Bovendien zou het donkerblauw ook voor oververhitting zorgen in sommige elektronica-systemen, wat dan voor extra tests en vertraging zou zorgen.

De nieuwe toestellen zouden ten vroegste in 2027 in genomen worden.