Zuid-Korea bouwt grootste spakenloze reuzenrad ter wereld

De lokale overheid van de Zuid-Koreaanse hoofdstad heeft beslist dat het rad gebouwd zal worden in het Haneul-park, in het noordoosten van de stad. Een plek nabij de rivier Han die bekendstaat om haar mooie uitzichten. En ook niet onbelangrijk: dicht bij de grens met Noord-Korea. “Aangezien het park zich dicht bij Noord-Korea bevindt, zullen we onze wil en hoop op een verenigd Korea en nationale eenheid projecteren op de Ring”, klinkt het in een persbericht.

Spakenloze reuzenraden zijn relatief nieuw, omdat de kabels door het midden lange tijd nodig waren voor de structuur. Door technologische vooruitgang zijn ze de afgelopen jaren echter wel een mogelijkheid geworden. Het afgewerkte product zou 36 gondels bevatten, die elk 25 mensen kunnen bevatten. Dagelijks zouden een kleine 12.000 mensen de attractie kunnen bezoeken.