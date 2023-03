Jonge bestuurder veroorzaakt ravage onder geparkeerde wagens in Menen

Een jonge bestuurder richtte zaterdagmorgen een waar slagveld aan onder een viertal geparkeerde wagens in de Bruggestraat in Menen. Niemand raakte zwaargewond, maar de ravage is enorm. Na een speekseltest bleek de 22-jarige bestuurder uit Poperinge onder invloed van drugs.

Iets na 9 u reed de jonge bestuurder richting Menen toen hij honderd meter na het busbedrijf Herman & Vandamme aan hoge snelheid naar links afweek en tegen een geparkeerde BMW X1 en een Hyundai Tucson aan knalde. De botsing veroorzaakte een kettingreactie. De BMX X1 verloor een rechterachterwiel, de Hyundai Tucson werd een tiental meter achteruit gekatapulteerd tegen een geparkeerde Renault Talisman en die botste op zijn beurt tegen een geparkeerde Opel Astra. De Hyundai Tucson belandde uiteindelijk tegen de gevel van een woning.

De ravage was enorm. De jonge bestuurder kwam met zijn Audi A5 tot stilstand in het midden van de weg. De bestuurder kon zelf uit zijn auto stappen, tegen omstaanders vertelde hij dat hij niet precies meer wist wat er was gebeurd.

Een vrouw die op hetzelfde moment ook richting Menen reed met haar Peugeot 208, zag het ongeval gebeuren. “Ik was op weg naar de rommelmarkt en reed aan een gezapige snelheid richting Menen toen ik ineens een zwarte schicht zag passeren links van mij. De wagen week af naar de linkerkant van de baan en knalde tegen de geparkeerde auto’s aan”, vertelde ze achteraf, bevend van de adrenaline. “Ik zette mijn wagen langs de kant en kon nog met de bestuurder spreken. Hij bleek ongedeerd, maar vertelde dat hij zich niets kon herinneren. Mogelijk is hij in slaap gevallen terwijl hij achter het stuur zat.”

De jonge bestuurder, een 22-jarige man uit Poperinge, liep geen zware verwondingen op, maar hij werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek hij na een speekseltest onder invloed van drugs. Zijn rijbewijs werd alvast 15 dagen ingetrokken.

BDW