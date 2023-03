15.000 gebruikers kunnen vanaf 2024 bon van 250 euro aanvragen om capaciteitstarief te compenseren

De korting bestaat al langer voor wie nu van het sociaal tarief geniet. Demir wil die doelgroep nu uitbreiden met een groep van zeer kleine verbruikers die door het capaciteitstarief hun factuur zien stijgen. Volgens een studie van de UGent zou dat gaan om iets meer dan 10 procent van de gezinnen, in totaal bijna 290.000 huishoudens. Maar zij zullen lang niet allemaal de korting krijgen.

Enkel huishoudens die op jaarbasis minder dan 900 kWh verbruiken, een digitale teller hebben, en geen zonnepanelen hebben, komen in aanmerking voor de waardebon voor aanschaf van energiezuinige huishoudtoestellen. De bon is ook enkel geldig voor het domicilieadres, waardoor tweedeverblijven ook zijn uitgesloten. Wie in aanmerking komt, heeft één keer per twee jaar recht op de korting.

“10.000 à 15.000 huishoudens”

Her en der wordt gesuggereerd dat het om 152.000 huishoudens zou gaan, maar volgens het kabinet van minister Demir is dat een overschatting, en zal de doelgroep door die voorwaarden beperkt worden tot zo’n 10.000 à 15.000 huishoudens. “Vooral alleenstaanden en gepensioneerden”, aldus woordvoerder Katrien Smet.

Een definitief groen licht voor het plan is er nog niet: dat zou nog eerst door een adviesraad en de Raad van State goedgekeurd moeten worden. De huidige richtdatum is dan ook 1 januari 2024, al zou Demir die planning willen vervroegen naar vóór de zomer van 2023. Daartoe worden nu gesprekken met netbeheerder Fluvius, dat de bonnen zou moeten verdelen, gehouden.