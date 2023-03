KV Oostende wil in Eupen punt zetten achter twaalf uitmatchen zonder zege

KV Oostende wacht in deze competitie al twaalf verplaatsingen op rij op een overwinning. Op 6 augustus 2022, ruim zeven maanden geleden, won KV Oostende met 1-3 in Charleroi. Nadien volgden acht nederlagen en vier gelijkspelen. Zorgt de dertiende trip voor de bevrijding?

Wie buitenshuis KV Oostende aanmoedigt, had dit seizoen nog weinig redenen tot juichen. Na een nederlaag in Anderlecht en een zege in Charleroi volgde een reeks van twaalf opeenvolgende matchen zonder overwinning. Bij de acht nederlagen vinden we vier zware scores (6-0 in Westerlo en telkens 3-0 in Antwerp, Union en Genk). Drie van de vier gelijkspelen behaalde KVO in West-Vlaanderen (bij Cercle Brugge, KV Kortrijk en Zulte-Waregem) en één in Seraing.

Die reeks van twaalf uitmatchen op rij zonder zege is niet de zwaarste serie van KVO. In de jaren negentig verzamelde KVO 27 opeenvolgende verplaatsingen zonder winst! Van augustus 2019 tot augustus 2020 was er een reeks van 15 trips zonder zege. De huidige reeks is de derde slechtste in de clubgeschiedenis.

© BELGA

Vanavond speelt KV Oostende opnieuw op verplaatsing, in Eupen. Brengt het getal dertien geluk of nog meer ongeluk? Deze wedstrijd is bovendien extra belangrijk omdat Eupen in de stand slechts drie punten meer telt. KVO kan bij een overwinning de Duitstaligen dus bijbenen.

Eupen heeft wel een positieve reeks van vier thuismatchen op rij zonder nederlaag, met name één zege en drie gelijkspelen. De vorige verliesbeurt Am Kehrweg dateert van 14 januari, 0-2 tegen Sint-Truiden.

Nog dit: Oostende slikte in zijn veertien verplaatsingen van dit seizoen telkens minstens één goal. De keeper van Eupen moest zich in de tien jongste competitiewedstrijden ook telkens minstens één keer omdraaien. Wedden op 0-0 lijkt ons roekeloos.