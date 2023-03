Meisje (16) met step levensgevaarlijk gewond na aanrijding in Kruisem

In het Oost-Vlaamse Kruisem is zaterdagmiddag een 16-jarig meisje levensgevaarlijk gewond geraakt na een aanrijding met een wagen. De tiener, die op een elektrische step reed, is naar het ziekenhuis overgebracht.

Het ongeval vond zaterdag kort voor de middag plaats in de Kruisemse deelgemeente Ouwegem. Het meisje op haar step was op weg naar huis na een bezoek aan een buurtwinkel, reed tegen de richting in en wilde het kruispunt van de gewestweg N60 met Den Bos en de Galgestraat oversteken. Twee wagens die in de richting van Gent reden, wilden op dat kruispunt rechts afslaan, waardoor een derde bestuurder het overstekende meisje niet zag en het tot een aanrijding kwam.

Het meisje raakte daarbij levensgevaarlijk gewond aan het hoofd, en werd ter plaatse gereanimeerd door de hulpdiensten. Daarna werd ze overgebracht naar het UZ Gent. De bestuurder is een 70-jarige man uit Sint-Niklaas, hij bleek niet geïntoxiceerd. De speeksel- en alcoholtest zijn negatief.

Het parket heeft beslist om geen verkeersdeskundige aan te stellen omdat er getuigen zijn, en omdat de omstandigheden van het ongeval relatief duidelijk zijn. De politie sloot de gewestweg wel een tijdlang volledig af voor het verkeer in de richting van Gent.