Zuhal Demir benadrukt dat er ‘nieuwe rode lijst’ voor landbouwbedrijven zal komen

De beruchte rode lijst met piekbelasters die tegen 2025 moet sluiten, zal niet hetzelfde zijn. In de loop van de komende maanden moet het duidelijk worden welke landbouwbedrijven wel de deuren moeten sluiten. Dat heeft minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) nog eens benadrukt op Radio 1. “De vorige lijst werd opgemaakt op basis van gegevens uit 2015. We gaan nu aan de slag gaan met de meest recente parameters, dat is zuiverder.”

Demir zei dat er op dit moment nog ‘geen lijst is’, maar dat de nieuwe lijst ‘niet heel anders’ zal zijn. “Er zullen bedrijven zijn die de afgelopen jaren heel erg hebben geïnvesteerd en daardoor niet meer op de lijst zullen staan. En omgekeerd kunnen er bedrijven bijkomen. Ook die nieuwe bedrijven die nu op de rode lijst komen, willen we eerst een kans geven om hun impactscore naar beneden te halen”, aldus Demir.

