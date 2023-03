Vincent Kompany denkt er nog niet aan om Pep Guardiola op te volgen bij Manchester City: “Ze verdienen de beste coach ter wereld, en dat ben ik niet”

Vincent Kompany doet het voorlopig uitstekend bij Burnley, dat met 77 punten helemaal bovenaan staat in de Championship, de Engelse tweede klasse. De troepen van Vincent Kompany hebben al 10 punten voorsprong op eerste achtervolger Sheffield United. Dat Burnley volgend jaar in de Premier League speelt, is nu al haast zeker.

Hier en daar wordt de naam van Vincent Kompany al gefluisterd als opvolger van Pep Guardiola, mocht die vertrekken bij Manchester City. De 89-voudige Rode Duivel wacht liever nog even af. “Momenteel ben ik nog een coach in de Championship”, vertelde Kompany bij BBC. “Dat is momenteel mijn niveau. Tot we niet zeker zijn van promotie naar de Premier League, zal dat zo zijn. Mijn persoonlijk doel is om steeds beter te worden.”

“Manchester City verdient altijd de beste coach ter wereld”, gaat de ex-coach van Anderlecht verder. “Dat ben ik niet. Momenteel hebben ze de beste coach, en ik hoop dat hij nog tien jaar blijft. Als dat niet zo is, moeten ze de beste coach hebben na Pep. Mijn focus ligt bij Burnley. We zien wel, ik werk gewoon zo hard als ik kan om elke keer beter te worden. Ik heb het geluk dat ik als trainer niet geblesseerd kan raken. Als speler gebeurde dat wel regelmatig, waardoor het moeilijker was om progressie te boeken.”

Kompany trekt binnenkort terug naar ‘zijn’ Etihad Stadium’ voor de kwartfinale van de FA Cup. “Ik had nochtans graag een thuiswedstrijd gehad”, aldus Kompany. “Mijn familie zal tijdens de wedstrijd voor Burnley supporteren, maar het is geen geheim dat hun hart blauw kleurt.”