Merapi-vulkaan opnieuw uitgebarsten op Java

Op het Indonesische eiland Java is de vulkaan Merapi opnieuw uitgebarsten. De Merapi wordt beschouwd als de actiefste vulkaan van het land. Zaterdagmiddag barstte gedurende twee minuten een hete aswolk uit de krater, aldus het Centrum voor Vulkanologie. Er is nog geen evacuatiebevel uitgevaardigd.

© via REUTERS

De Merapi, die meer dan 2.900 meter hoog is, is een zogenaamde stratovulkaan. Tijdens een uitbarsting raast vaak een gevaarlijk mengsel van stof, rots, lava en heet gas van de hellingen naar beneden. De berg ligt ongeveer 35 kilometer ten noorden van de stad Yogyakarta.

Bij een zware uitbarsting in 2010 kwamen meer dan 340 mensen om het leven en sloegen tienduizenden op de vlucht. Sinds eind 2020 is opnieuw een verhoogd alarmniveau van kracht. Er zijn bijna 130 actieve vulkanen in heel Indonesië. De eilandstaat ligt op de Pacific Ring of Fire, een gebied dat bekendstaat om seismische bevingen.