Drie truffelzoekers in Syrië gedood, 26 ontvoerd

Er zijn zaterdag drie personen om het leven gekomen en zeker 26 anderen ontvoerd bij een aanslag in het noorden van Syrië die aan terreurgroep IS toegeschreven wordt. Dat het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, een ngo uit het Verenigd Koninkrijk. De slachtoffers waren op zoek naar truffels in de woestijn.

Sinds begin februari zijn er zo al 139 personen om het leven gekomen, onder wie 120 burgers, bij het zoeken naar truffels. Ze worden aangevallen door IS-strijders die zich in de woestijn verschuilen of ze lopen op mijnen, zegt de ngo.

Volgens het Syrisch Observatorium sneden gewapende mannen, die wellicht gelinkt zijn aan IS-cellen, de keel over van drie truffelzoekers, die aan het werk waren in het zuiden van de provincie Aleppo. Zeker 26 anderen, onder wie burgers, ook vrouwen, zijn ontvoerd.

Economische crisis

De Syrische staatsmedia maakten nog geen gewag van de aanslag, die gebeurde in de buurt van stellingen van pro-Iraanse groepen die het regime van president Bashar al-Assad steunen. Sinds deze winter onderneemt IS weer meer dodelijke aanslagen, ondanks het verlies van zijn grondgebied in maart 2019 en de verliezen die de internationale coalitie onder leiding van de VS heeft toegebracht aan de terreurgroep.

Het Syrisch Observatorium zegt dat IS profiteert van het feit dat inwoners van afgelegen gebieden op zoek gaan naar truffels om hen aan te vallen. De woestijntruffels zijn veel geld waard en door de economische crisis, het gevolg van de burgeroorlog die van start ging in 2011, wagen steeds meer dorpsbewoners zich aan de oogst.