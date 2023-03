91-jarige vrouw treft twee inbrekers aan in woning

In Sint-Lievens-Houtem heeft een 91-jarige vrouw zaterdag twee inbrekers aangetroffen in haar huis. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De dame hoorde een ongewoon lawaai in haar woning, die erg landelijk is gelegen. Ze ging kijken en trof twee inbrekers aan.

Toen ze die luidkeels aansprak, sloegen de mannen op de vlucht. De daders hebben geen geweld gebruikt. De politie kwam ter plaatse en arbeiders die buiten aan het werk waren hebben een voertuig omschreven. Er is een sporenonderzoek opgestart. Een ambulance kwam even ter plaatse omdat de vrouw onder de indruk was.

Het is nog niet duidelijk of er iets gestolen is.