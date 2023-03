Voetbalbond verklapt per ongeluk dat Simon Mignolet stopt als Rode Duivel

Het bericht stond ook op datum van komende maandag (13 maart), maar is intussen niet meer terug te vinden. Nu is het dus wachten totdat Mignolet – daags na de match tegen Standard – zelf iets laat weten. Maar een afscheid betekent dat hij al de derde international is die recentelijk de deur bij de nationale ploeg achter zich dichttrekt. Eden Hazard hield het vlak na het WK in Qatar al voor bekeken, Toby Alderweireld deed dat begin deze maand omdat hij “meer tijd met zijn familie en met Antwerp wil doorbrengen”.

Mignolet heeft 35 caps en 129 selecties voor ons land op de teller, nadat hij zijn debuut maakte in 2011. De huidige Gouden Schoen was er als reservedoelman achter Thibaut Courtois bij op de WK’s van 2014, 2018 en 2022. Ook op de EK’s van 2016 en 2020 tekende hij present.