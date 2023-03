Plannen op Valentijnsdag 2046? NASA ontdekt asteroïde die dan op onze aarde kan inslaan

Als de berekeningen van NASA kloppen, dan kan een nieuwe asteroïde die zo groot is als een Olympisch zwembad, op Valentijnsdag 2046 onze aarde bereiken. Al kan die voorspelling gelukkig nog veranderen volgens onderzoekers.

1 op 560, zo groot is de kans dat de asteroïde effectief onze aarde bereikt volgens de NASA. Er worden nog steeds gegevens verzameld, waardoor de voorspellingen nog aangepast kunnen worden tegen dan.

De asteroïde, die de naam “2023 DW” kreeg, heeft van de NASA het cijfer 1 gekregen op de Torino Impact Hazard Scale. De schaal, die van 0 tot 10 loopt, meet het risico dat ruimteobjecten op de aarde botsen. Alle andere objecten staan momenteel op 0, wat wil zeggen dat er geen inslagrisico is.

Een score van 1 betekent dat een botsing uiterst onwaarschijnlijk is en er geen reden is tot publieke bezorgdheid, benadrukt NASA. Zorgwekkend is het object dus niet.

Komt er toch een botsing, dan zou het alvast geen doemscenario betekenen zoals 66 miljoen jaar geleden toen er een einde kwam aan de dinosauriërs. Die asteroïde was met een breedte van 12 kilometer namelijk veel groter. Wel kan een inslag van 2023 DW wel voor aanzienlijke schade zorgen als het bovenop een stad of dichtbevolkt gebied terechtkomt. Een meteoor die half zo groot was als deze explodeerde tien jaar geleden al boven Rusland en veroorzaakte een schokgolf die ramen uitblies op verschillende kilometers. 1.500 mensen raakten toen gewond.

Hoewel de kans op contact klein is, bereidt NASA zich wel voor. Afgelopen oktober werd al het pad van een kleine asteroïde met succes veranderd door het met een ruimtetuig te laten knallen. Ook nu houden ze rekening met een mogelijke noodzaak tot koersverandering.