Bayern München laat zich in doelpuntenfestijn niet verrassen door Brugs getint Augsburg, invaller Lukebakio speelt gelijk met Hertha

Augsburg is zaterdagnamiddag op de 24e speeldag van de Bundesliga tegen een spektakelrijke 5-3 nederlaag aangelopen op het veld van leider Bayern München.

De bezoekers schoten prima uit de startblokken met een vroege openingstreffer van Mergim Berisha, maar Joao Cancelo, Benjamin Pavard (tot tweemaal toe) en Leroy Sané zetten de situatie nog voor rust volledig recht voor de Rekordmeister. Berisha milderde op het uur met een rake elfmeter, terwijl Alphonso Davies aan de overzijde nog een vijfde Beierse goal liet optekenen. De ingevallen Irvin Cardona (ex-Cercle Brugge) verzorgde het slotakkoord. Arne Engels (ex-Club Brugge) verscheen aan de aftrap in het verliezende kamp en bleef halverwege in de kleedkamers.

Op hetzelfde moment was ook Hertha Berlijn aan zet tegen Mainz. De ontmoeting draaide uit in een 1-1 gelijkspel, Dodi Lukebakio kwam in de 72e minuut doelpuntenmaker Jessic Ngankam aflossen. Verder won RB Leipzig vlot met 3-0 van Borussia Mönchengladbach en deelden Eintracht Frankfurt en Stuttgart de punten: 1-1.

Timo Werner was trefzeker — © AP

Bayern springt voorlopig met 52 punten alleen naar de leidersplaats in de Duitse hoogste voetbalafdeling, Augsburg volgt op de dertiende stek met 27 stuks en Hertha staat op de vijftiende positie met 21 eenheden net boven de degradatiezone. RB Leipzig neemt beslag op de derde plek, Frankfurt blijft zesde. Stuttgart staat met 20 punten op de barrageplaats. Later op de avond volgt nog de derby tussen Schalke 04 en Borussia Dortmund.