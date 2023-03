Fransen komen opnieuw op straat tegen hogere pensioenleeftijd

In Frankrijk zijn zaterdag opnieuw honderdduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de geplande verhoging van de pensioenleeftijd.

Alleen al in Parijs kwamen volgens de vakbonden 300.000 betogers opdagen. Dat is wel minder dan tijdens voorbije protestdagen. Ook elders in Frankrijk vonden betogingen plaats. Alles samen ging het om een miljoen betogers, zo zeggen de vakbonden. De ordediensten hielden het op 368.000 mensen die op straat kwamen.

De regering van president Emmanuel Macron wil de pensioenleeftijd optrekken van 62 naar 64 jaar. Dat is volgens de regering nodig om de sociale zekerheid betaalbaar te houden.

De voorbije weken vonden over heel Frankrijk herhaaldelijk betogingen en stakingen plaats tegen de pensioenhervorming.