92-jarige vrouw staat plots oog in oog met inbrekers in haar woning en zorgt dat ze op de vlucht slaan

Zaterdagochtend omstreeks 11 uur gebruikten inbrekers een koevoet om zich de toegang te verschaffen tot een woning in Vlierzele. Toen de 92-jarige bewoonster van het huis het vreemde geluid aan de voordeur hoorde ging ze kijken en stond oog in oog met de inbrekers, die wegvluchtten toen de vrouw begon te roepen.

Het is vooralsnog onduidelijk of er iets gestolen is maar de vrouw bleef ongedeerd bij deze inbraak, al was ze vanzelfsprekend wel in shock. Arbeiders die buiten aan het werk waren hadden gemerkt dat er iets verdacht aan de gang was en konden een beschrijving geven van het voertuig waarmee de twee betrapte inbrekers op de vlucht sloegen.

© Chris Bosseloo

De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen en er werd inmiddels een sporenonderzoek opgestart. (Chris Bosseloo)