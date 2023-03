Vijf migranten verdrinken in Egeïsche Zee

“Elf illegale migranten (10 volwassenen, 1 kind) werden gered (...) en de lichamen van 5 illegale migranten werden gevonden,” zei de kustwacht in een verklaring. De tragedie vond zaterdagochtend plaats bij de stad Didim, in de wateren rond de Turkse provincie Aydin, zeiden ze. In een door de Turkse kustwacht vrijgegeven video zwaaien migranten in een grijze rubberboot met hun armen midden op een ruwe zee.

Vijf van hen slaagden erin het Griekse eiland Farmakonisi, op 10 km van de Turkse kust, levend te bereiken, zei de Griekse kustwacht. Volgens een getuigenis van de Griekse kustwacht waren 31 mensen aan boord van de boot toen deze vertrok.

Menselijke tragedies in de Egeïsche Zee komen vaak voor, met migranten die aan boord gaan van geïmproviseerde boten in ruwe zee. Begin februari kwamen in hetzelfde gebied een vrouw en vier kinderen om toen hun rubberboot zonk.

Sinds 2014 zijn volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) 2.269 mensen verdronken in het oostelijke deel van de Middellandse Zee.