Vrouwen van Standard bereiken bekerfinale na winst tegen Zulte Waregem, KRC Genk verslaat Club Brugge

Standard Luik Fémina en KRC Genk Ladies spelen op donderdag 18 mei op Sclessin, in het stadion van de Rouches in Luik, de finale van de Beker van België voetbal voor vrouwenteams.

Standard versloeg op de SL16 Football Campus in de halve finales Zulte Waregem met 3-0. Noémie Gelders (41.), Zoe Van Eynde (52.) en Hanne Merkelbach (72.) scoorden de Luikse treffers. De Genkse vrouwen hadden in het Gemeentelijk Sportcentrum in Aalter tegen Club Brugge halfweg al hun schaapjes op het droge na treffers van Chiara Wielockx (26.) en Sofie Vendelbo (31.). Blauw-zwart kwam na de pauze niet verder dan de 1-2 van Davinia Vanmechelen, meteen ook de eindstand.

De vrouwen van Standard spelen hun zeventiende bekerfinale, de vijfde op rij. De Rouches mikken op een negende eindzege, na 1986, 1989, 1990, 1995, 2006, 2012, 2014 en 2018. Genk speelde eerder een finale, die het in 2018 in Eupen verloor van uitgerekend Standard.

Vorig seizoen kroonde kampioen RSC Anderlecht zich tot bekerwinnaar. Paars-wit versloeg toen in de finale Standard met 3-0. De Luikse vrouwen namen deze jaargang in de achtste finales wraak en wipten paars-wit.