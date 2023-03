Politie Den Haag begint ontruiming van door Extinction Rebellion geblokkeerde snelweg

De Nederlandse politie is rond 18.00 uur begonnen aan het ontruimen van de snelweg A12 in Den Haag, die al uren door demonstranten van Extinction Rebellion (XR) geblokkeerd wordt. Demonstranten worden van de snelweg gehaald en in bussen gezet. Zij zijn dan ook aangehouden, meldt de politie. De politie probeerde eerder actievoerders te ontmoedigen door ze nat te spuiten met waterkanonnen.