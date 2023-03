Michael Frey (ex-Antwerp) draagt met assist voor Schalke 04 bij aan gelijkspel tegen rivaal Borussia Dortmund

Schalke 04 en Borussia Dortmund, aartsrivalen in het Ruhrgebied, hebben elkaar in evenwicht gehouden na een aangename Kohlenpott-derby. Het werd 2-2 in de Veltins Arena. Dortmund ziet Bayern twee punten uitlopen aan de top van de Bundesliga, terwijl Schalke onderaan al zeven matchen ongeslagen is.