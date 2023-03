Plots geen stroom meer door fout doorgegeven EAN-code: “Wie gaat betalen voor de pizza’s die ik heb moeten weggooien?”

Bart is tevreden dat hij weer elektriciteit heeft, maar stelt zich vragen bij de geleden schade. — © Getty, rr

Herenthout

Een gezin uit Herenthout heeft deze week een tijdje zonder elektriciteit gezeten omdat door een vergissing hun leveringscontract voor energie door een derde partij uit Merksem was stopgezet. “Omdat ik onder meer producten uit een koeling heb moeten weggooien, lijkt schadevergoeding op zijn plaats”, zegt de benadeelde Bart Lodewijckx, die een pizzakraam uitbaat. Of die er komt en wie die dan moet betalen, is niet duidelijk.