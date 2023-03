Tienduizenden Israëli’s demonstreren al tiende weekend op rij tegen hervorming rechtssysteem

Tienduizenden mensen zijn zaterdag op straat gekomen in Israël om te betogen tegen de geplande hervorming van de rechterlijke macht. Het gaat al om de tiende achtereenvolgende zaterdagavond van protest.

Alleen al in de kuststad Tel Aviv gingen ongeveer 145.000 demonstranten de straat op, in Haifa ongeveer 50.000. Ook in Jeruzalem, Beersheba, Eilat en verschillende andere steden werd tegen de omstreden hervorming gemanifesteerd.

Enkele dagen geleden sprak de Israëlische president Isaac Herzog zich voor het eerst publiekelijk uit tegen de plannen van de rechtse regering. Hij zei dat de justitiële hervorming verkeerd is, repressief en de democratische grondslagen van Israël ondermijnt.

Hij kondigde ook aan dat er een compromis was bereikt tussen voor- en tegenstanders van de hervorming. Details daarvan zijn nog niet openbaar gemaakt.

Laatste lezing

Ondertussen gaat de hervorming van de rechterlijke macht door. Kernelementen van de omstreden hervorming zouden volgende week de laatste lezing in het parlement kunnen doorstaan, meldden Israëlische media.

Volgens de plannen van de regering van premier Benjamin Netanyahu zal het parlement beslissingen van het Hooggerechtshof met een gewone meerderheid ongedaan kunnen maken.

Bovendien krijgen politici meer invloed op de benoeming van rechters. Het wetsvoorstel zou de regeringsleider ook in de kaart kunnen spelen in een corruptieproces dat al enige tijd tegen hem loopt.