Maandag 17 graden, maar echte lente nog niet in zicht

Zondag wordt zwaarbewolkt met wat lichte regen of motregen. In de loop van de dag komen er geleidelijk wat meer opklaringen, maar blijft de kans op een bui bestaan. Het wordt zacht met maxima van 8 graden in de Hoge Venen tot 12 graden in het centrum van het land, bij een strakke wind uit westzuidwest. Dat meldt het KMI.

In de loop van de avond wordt het droger, maar ‘s nachts neemt de kans op een bui opnieuw toe. Het kwik daalt tot minima tussen 5 en 8 graden.

Maandag wordt het opletten voor rukwinden tot 75 en aan zee zelfs 85 km/u. Het wordt wisselvallig, met buien. Het wordt wel zeer zacht met maxima die tot 17 graden kunnen stijgen in het centrum van het land.

Dinsdag opnieuw wisselvallig en buiig. Ook een donderslag is dan niet uitgesloten. Het wordt een stuk frisser met maxima tot 9 graden bij een strakke wind die kan oplopen tot 80 km/u.