Volkscongres stelt nieuwe Chinese regering aan: allen vertrouwelingen van Xi Jinping

De vorming van de nieuwe Chinese regering is afgerond met de benoeming van de vicepremiers en kabinetsleden. Daarvoor verkoos het Volkscongres weinig verrassend opnieuw voor allemaal vertrouwelingen van de Chinese president Xi Jinping.

Eerste vicepremier wordt de 60-jarige Ding Xuexiang, voormalig kabinetschef van Xi Jinping. He Lifeng mag zich als tweede vicepremier ontfermen over de economie en de financiën.

Als minister van Defensie wordt generaal Li Shangfu benoemd. Li Shangfu was eerder verantwoordelijk voor de wapenontwikkeling en chef van het Chinese ruimtevaartprogramma. In 2018 troffen de Verenigde Staten nog sancties tegen hem in zijn hoedanigheid van chef wapenontwikkeling.

Als directeur van de Chinese centrale bank werd Yi Gang tot verrassing van velen herverkozen. De algemene verwachting was namelijk dat Yi Gang met pensioen zou gaan. Ook andere hoge economische functionarissen blijven op post. Zo blijft Wang Wentao minister van Handel en Liu Kun minister van Financiën.

De Chinese regering wil de economie aanzwengelen. Die groeide vorig jaar amper 3 procent, een van de slechtste resultaten in decennia.

Eerder werd op het Volkscongres al premier Li Qiang aangeduid. President Xi Jinping werd er verkozen voor een historische derde ambtstermijn als president.