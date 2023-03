Ex-medestander Mike Pence niet mals voor Trump: “Hij zal geschiedenis ingaan als verantwoordelijk voor bestorming Capitool”

“President Trump had ongelijk”, zei Pence, Trumps vroegere medestander, in een toespraak op het ‘Gridiron Dinner’, een galadiner dat georganiseerd wordt door journalisten en waar vooraanstaande politici bij aanwezig zijn. “Ik had niet het recht om het resultaat van de verkiezing teniet te doen. Zijn onvoorzichtige verklaringen brachten mijn familie in gevaar en al wie zich die dag in het Capitool bevond. En ik weet dat Donald Trump de geschiedenis zal ingaan als verantwoordelijk”, zei Pence, geciteerd door verschillende media.

Sommigen van de duizenden Trump-aanhangers die het Capitool in Washington bestormden op 6 januari 2021 riepen op om Pence aan te pakken. De vicepresident van Trump moest zich daarom in veiligheid brengen in een beveiligde locatie.

De verklaringen van Pence zullen zijn relatie met Trump nog verder op de proef stellen. De twee staan op gespannen voet met elkaar sinds Pence weigerde om Trump te steunen toen die de verkiezingsresultaten van 2020 wou aanpassen om aan de macht te blijven.