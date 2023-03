Twee weken na bootongeluk spoelen nog twee lichamen, waaronder kind, aan op Italiaans strand

Op het strand van Zuid-Italië zijn twee weken na een bootongeluk met migranten nog twee lichamen gevonden. Een van de twee doden was een kind. Het dodental is daardoor opgelopen tot 78, van wie 32 minderjarig waren.

LEES OOK. Schrijnende getuigenissen na bootdrama voor Italiaanse kust: “Mensen werden overboord gegooid om sneller te kunnen varen” (+)

Het drama heeft veel indruk gemaakt in Italië en de rest van Europa. De tientallen migranten stierven nadat hun gammele bootje op de Middellandse Zee was gezonken. Zo’n tachtig mensen konden worden gered, maar het was niet helemaal duidelijk hoeveel personen aan boord waren. Het is dus ook niet uitgesloten dat er nog meer doden zijn.

De Italiaanse politie heeft drie mensensmokkelaars opgepakt die verantwoordelijk zouden zijn geweest voor de overtocht van de migranten. Rome wil smokkelaars hard aanpakken en hoopt op die manier meer ongelukken op zee te voorkomen.