Hoofd van Internationaal Vakverbond uit zijn functies ontzet na Qatargate

De Italiaanse vakbondsman Luca Visentini, die betrokken is in het onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement, is zaterdag uit zijn functie gezet van secretaris-generaal van het Internationaal Vakverbond (IVV). Dat deelde de organisatie mee.

De algemene raad van het IVV besliste dat ze niet meer het vertrouwen heeft in Visentini als secretaris-generaal. Er komt zo snel mogelijk een speciaal internationaal congres om een nieuwe secretaris-generaal te verkiezen, klinkt het in een persbericht. Het IVV, dat 338 vakbonden in 168 landen verenigt, zegt dat het niettemin “geen enkel bewijs heeft gevonden van giften van Qatar of Marokko die zijn beleid of programma’s beïnvloed heeft”.

Visentini werd in december opgepakt in het Belgische onderzoek naar mogelijke corruptie van Europese parlementsleden, die omgekocht zouden zijn door Qatar en Marokko. Hij werd vrijgelaten onder voorwaarden na twee dagen voorhechtenis.