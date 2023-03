Restaurant Eyckerhof verliest ster na 30 jaar, net voor het pensioen van chef Ferdy De Becker: “Een telefoontje dat ik niet had verwacht”

Wordt Michelin strenger voor de oudste generatie sterrenchefs? Het Eyckerhof van Ferdy De Becker in Bornem verliest na 30 jaar haar ster. Op een half jaar van de finish. “Ik was graag met pensioen gegaan met een ster. Maar ik ga er mijn slaap niet voor laten.”

Zijn naam klinkt niet als die van Peter Goossens of Gert De Mangeleer. Maar in het wereldje klinkt ze als een klok. Ferdy De Becker (64) heeft met zijn Eyckerhof in Hingele bij Bornem al 30 jaar een Michelin-ster. In 1999 haalde bij brons op de Bocuse d’Or, het culinaire wereldkampioenschap, tot op vandaag is hij nog steeds de laatste Belg die op het podium stond.

Zondagmiddag om 13 uur rinkelde de telefoon in Bornem. Michelin. Om te zeggen dat de ster voor het restaurant maandag vervalt. Dat is gebruikelijk. Michelin is ontzettend discreet over de nieuwe sterren. Maar chefs die een ster verliezen worden wel verwittigd. “Een telefoontje dat ik niet had verwacht”, zegt de man die zijn ontgoocheling duidelijk niet verstopt. “Wij gaan er nog steeds elke service 100 procent voor en ik denk niet dat we aan kwaliteit hebben ingeboet.” Michelin vertelde De Becker dat ze afgelopen jaar twee keer op inspectie kwamen. “Ze vertelden me dat die bezoeken niet goed of overtuigend genoeg waren om de ster te behouden. Geen idee waar ze het over hebben. Een foutje kan altijd gebeuren, iedereen maakt die. Maar ik ga mijn dossier niet opvragen, dat lost niets op.”

De Becker laat het restaurant in augustus over aan zijn dochter en zijn schoonzoon. “Hij in de keuken, hij staat al twee jaar naast mij. Ik had gehoopt dat ik mijn ster zou kunnen houden tot mijn laatste dag.” Kwaad is hij niet. “C’est la vie. En het leven gaat verder. Het is niet leuk, maar ik ga hier niet wakker van liggen. Ik ben fier op mijn carrière: ik heb dertig jaar de ster gehad. Ik daag de jonge chefs uit om ze zolang te houden.”

Maandagmiddag worden de nieuwe Michelinsterren uitgereikt in het Grand Theatre van Bergen. “Het stond in onze agenda”, zegt De Becker. “We zouden gaan, zoals elk jaar. Maar we gaan na dit nieuws iets anders plannen.”