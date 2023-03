Honderden hongerige krokodillen beginnen elkaar op te vreten in verlaten boerderij

Honderden krokodillen zijn achtergelaten in een boerderij waar ze gekweekt werden voor hun huid in de Songkhla provincie in Thailand. De eigenaar van de reptielen stierf een jaar geleden en sindsdien zijn de dieren aan hun lot overgelaten. De dieren beginnen elkaar op te eten en zitten in een te klein en vuil verblijf. Enkele bezorgde buurtbewoners kregen al vaak een ontsnapte krokodil over de vloer.