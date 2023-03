Duizenden Spanjaarden protesteren in Madrid tegen abortus

In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn zondag duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen abortus. Aanleiding is de goedkeuring van een wet in Spaanse parlement die de toegang tot abortus verruimt.

Met groene ballonnen met de slogan “Ja tegen het leven” en spandoeken met de tekst “Een mens, van 0 tot 100 jaar”, liepen de demonstranten - volgens de plaatselijke autoriteiten 23.000 - door verschillende straten van de Spaanse hoofdstad. Tot de jaarlijkse demonstratie werd opgeroepen door het platform “Sí a la vida” (“Ja aan het leven”).

Op 16 februari hebben de Spaanse afgevaardigden een wet aangenomen ter versterking van de toegang tot abortus in openbare ziekenhuizen, die minder dan 15 procent van de abortussen uitvoeren in Spanje, een land met een katholieke traditie. Vrouwen moeten soms honderden kilometers reizen voor een abortus.

De wet staat ook toe dat minderjarigen vanaf de leeftijd van 16 jaar zonder toestemming van hun ouders een abortus laten uitvoeren, waarmee een verplichting van de conservatieve regering van 2015 wordt teruggedraaid, en voert “menstruatieverlof” in voor vrouwen met een pijnlijke menstruatie, een maatregel die in Europa ongekend is.

Abortus werd in Spanje in 1985 gedecriminaliseerd en in 2010 gelegaliseerd.