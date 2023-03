Britse regering belooft techsector te helpen na omvallen Silicon Valley Bank

De Amerikaanse Silicon Valley Bank (SVB) - vooral actief als bankier van techbedrijven - kwam vorige week in moeilijkheden en werd vrijdag door de autoriteiten gesloten. De federale overheidsdienst FDIC, die voor een verzekering voor klanten zorgt, is aangesteld als bewindvoerder.

De val heeft gevolgen tot in het Verenigd Koninkrijk, niet voor het bankensysteem maar er is een “ernstig risico” voor lokale technologie- en biotechbedrijven, aldus de Britse minister van Financiën Jeremy Hunt. Die zat al samen met premier Rishi Sunak en Andrew Bailey, gouverneur van de Britse centrale bank, over de plannen. Het is de bedoeling dat die bedrijven aan voldoende geld raken om onder meer het personeel te blijven betalen.

Meer dan 200 CEO’s van Britse techbedrijven ondertekenden een brief aan de minister van Financiën waarin ze vragen om overheidsinterventie. Veel technologiebedrijven zijn klant bij de omgevallen SVB, en dreigen meegesleurd te worden in de val van de bank, aldus de ondertekenaars.