Club YLA en Zulte Waregem laten kans op historische bekerfinale liggen: “Zware pil om slikken”

Bij Zulte Waregem werd enorm toegeleefd naar de bekermatch tegen Standard. Coach Kenny Engels was ook na een nachtje slapen nog steeds enorm ontgoocheld. “Als je zo dicht bij een absoluut hoogtepunt in onze clubgeschiedenis komt en dan met zware 3-0-cijfers de boot ingaat, is dat een zware pil om slikken. Objectief gezien moeten we natuurlijk toegeven dat de Rouches verdiend de finale halen. Op de eerste tien minuten na domineerden zij de wedstrijd. Na een individuele actie van hun klassespits Welma Fon slikten we net voor de rust de 1-0. Onmiddellijk na de rust werd het dan op een stilstaande fase 2-0 en dan weet je dat je voor een zo goed als onmogelijke opdracht staat. We kregen nog dé kans op de aansluitingstreffer via een kopbal van Elke Van Gorp, maar het waren de Rouches die uiteindelijk de 3-0-eindstand op het bord zetten.”

Club YLA zag kwalificatie voor de finale door de neus geboord door twee tegengoals op vijf minuten in de eerste helft. Coach Dennis Moerman zag hoe zijn ploeg heer en meester was in de tweede helft maar de verdiende gelijkmaker niet kon scoren. “Met hun beproefd recept, de snelle omschakeling, deden de Limburgers ons in de eerste helft pijn. Wij waren zelf ook te slordig in balbezit, wat in de kaart van Genk speelde. Op zo’n snelle tegenaanval kwamen we 0-1-achter en amper vijf minuten later konden we de bal op een stilstaande fase niet wegwerken. Dan sta je plots twee goals in het krijt. In de tweede helft zetten we met de inbreng van extra spits Roosa Ariyo alles op alles en dicteerden we de volle 45 minuten de wet. We creëerden kans na kans, maar de aansluitingstreffer liet naar mijn gevoel te lang op zich wachten. Ook na de 1-2 van Davinia Vanmechelen kwamen we nog enkele keren heel dicht bij de gelijkmaker, maar de efficiëntie ontbrak om verlengingen af te dwingen. Ik moet toegeven dat er na afloop ferm gevloekt is, want als we de hele match het niveau van de tweede helft halen, staan we altijd in de finale.” (tv)