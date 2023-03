Hallo, meneer Tedesco? Loïs Openda imponeert met hattrick in vier (!) minuten: “Dit voelt als een bevrijding”

Al iets meer dan twee maanden, elf wedstrijden en 634 speelminuten was het geleden dat Openda nog eens kon scoren. Na een sterk seizoensbegin, waarin hij al negen keer scoorde voor Lens en een WK-selectie afdwong, belandde de pijlsnelle spits in een serieuze dip. Daardoor begon hij de laatste elf wedstrijden ook vijf keer op de bank.

Voor de competitiewedstrijd op het veld van Clermont Foot kreeg Openda weer het vertrouwen en hij bedankte met een loepzuivere hattrick in minuut 30’00”, 33’26” en 34’30”. In de laatste vijftig seizoenen maakte niemand ooit een snellere hattrick in Frankrijk. En voor de tweede keer dit seizoen (ook tegen Toulouse scoorde hij drie keer, red.) mocht Openda de matchbal meenemen. “Die krijgt een plaatsje thuis, naast de vorige matchbal in een mooie kast”, glunderde Openda na de wedstrijd. “Het was inderdaad nogal een moeilijke periode voor mij”, gaf hij ook toe. “Dit voelt aan als een bevrijding. Drie keer scoren na zo’n lange tijd zonder goals, dat is fantastisch. Dit geeft echt vertrouwen. Nu mag ik niet op mijn lauweren rusten, ik moet gewoon doorgaan en blijven scoren. ”

Na zijn drie typische ‘Opendagoals’ – op snelheid, op de tegenaanval en profiterend van foutjes van de tegenstander – speelde het jeugdproduct van Club Brugge volledig bevrijd. In de tweede helft kwam er ook nog een assist van zijn voet. Eerst trof ploegmaat Fofana nog de paal op een pass van Openda, een kwartier voor tijd scoorde Claude-Maurice wel op aangeven van onze landgenoot.

Coach prijst mentaliteit

“Dit is het resultaat van hard werk”, prees Lens-coach Franck Haise de mentaliteit van zijn spits. “Het is voor een spits altijd lastig om zo veel wedstrijden na elkaar niet te scoren, maar als je blijft werken voor het team dan weet je dat de goals vroeg of laat weer volgen. Ik weet dat Loïs het in zich heeft om goals te maken en ik voelde de laatste weken op training al dat hij er dicht bij was.”

Ook Domenico Tedesco ziet het graag gebeuren. Vrijdag maakt de nieuwe bondscoach zijn allereerste selectie bekend voor de interlands tegen Zweden (24 maart, EK-kwalificatie) en Duitsland (28 maart, vriendschappelijk). Of Openda nu direct de eerste spits wordt van de Rode Duivels? Neen, dat kunnen we ons niet voorstellen. Maar hij biedt het aanvallende compartiment wel meer opties, vooral zijn snelheid kan een wapen zijn. Romelu Lukaku scoorde afgelopen vrijdag nog voor Inter, maar dat was een penalty en pas zijn vijfde goal van het seizoen. In Italië moet hij ook nog steeds voor zijn basisplaats vechten. Lukt het ook bij de Duivels niet meteen, dan staat er met Openda alvast een hongerig alternatief klaar.