Bommetje dag voor Michelingids voorgesteld wordt: Stéphane Buyens (63) laat weten dat hij na achttien jaar tweede ster moet inleveren

De nieuwe Michelingids wordt pas maandag voorgesteld, maar de bekende sterrenchef Stéphane Buyens (63) lost nu al een bommetje: zijn Le Fox in de Panne - één van Vlaanderens oudste tweesterrenzaken - verliest een ster. “Ik haalde de eerste in 1987 en de tweede in 2005”, vertelt hij. “Ik snap het niet. We zijn altijd op niveau blijven werken. Jammer dat de tijd me niet rest om die tweede ster terug te pakken. Om terug te vechten. Over anderhalf jaar sluit ik de zaak, nieuws dat ik liever op een fijnere manier had bekendgemaakt.”