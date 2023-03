Zakaria El Ouahdi scoort hattrick tegen zwart beest Club NXT en brengt leider RWDM na spektakelstuk weer wat dichter bij titel

Leider RWDM rekende in de 95ste minuut af met zwart beest Club NXT. Zakaria El Ouahdi kroonde zich tot man van de match met een hattrick. De jonge Bruggelingen kwamen weer op voorsprong langs Talbi maar aangevuurd door de spionkop zette RWMM de scheve situatie recht. Na de gelijkmaker van Vermant pakte Shinton bijna alles maar moest zich in de toegevoegde tijd nog een derde keer gewonnen geven. RWDM komt dus steviger aan de leiding en weer wat dichter bij de titel.

RWDM had al twee keer verloren tegen Club NXT maar toch vond trainer Vincent Euvrard de Brugse beloften niet het zwarte beest van zijn ploeg. Hoe hij daar na 45 minuten over dacht moeten we hem nog eens vragen maar RWDM had het voor de derde keer op rij alvast niet onder de markt tegen de jonge Bruggelingen die aan de rust leidden met 0-1 na een mooie goal van Chemsdine Talbi, een jongen die in Molenbeek in zijn achtertuin speelde. Talbi traint nu al sinds een maand mee met de A-kern maar speelt nog met NXT en is wekelijks uitblinker. Bij RWDM verkeek iedereen zich op de voorzet van Joaquin Seys en Talbi gaf Defourny geen kans. RWDM was eerder al vooral gevaarlijk geweest op stilstaande fases maar Hazard besloot naast. Het Molenbeekse gevaar kwam vooral van Challouk en toen Shinton geklopt was kon Lenn De Smet, net als vorige week op Anderlecht weer in de basis , nog op de lijn redden. Na de goal van Talbi was opnieuw Challouk het dichtst bij de gelijkmaker maar Shinton pakte nog met een enorme reflex uit en duwde in corner.

Twee goals van El Ouahdi

Aan sfeer geen gebrek in het Edmond Machtens stadion waar de spionkop de ploeg op het veld 90 minuten lang de ploeg op het veld wakker hield. En dat hielp want de thuisploeg speelde na de herneming me nog meer intensiteit en werd beloond. El Ouahdi herstelde het evenwicht en brak de match weer helemaal open.

In de omschakeling kwam Talbi alleen voor Defourny maar de doelman kwam goed uit en redde met de voet. RWDM scoorde voor het uur nog een tweede keer op corner maar Denil en zijn assistenten keurden de goal af voor buitenspel. Euvrard vroeg zijn ploeg om verder tempo te maken en dat lukte. El Ouahdi scoorde op aangeven van Challouk een tweede goal en dit keer was er geen sprake van buitenspel.

Shinton houdt Club recht

Maar met Club NXT ben je nooit klaar. Zeker niet met balvirtuozen zoals Homma en Talbi in de ploeg. Homma bediende Romeo Vermant en de spits en zoon van Sven heeft niet veel nodig en maakte gelijk. Er was weinig reden tot verveling en met nog een halfuur te gaan voelde RWDM dat het nog niet gedaan was. Shinton bokste een kopbal uit zijn doel en bewees zijn kunnen ook op een strak schot van Vorogovskiy. Hij kwam wel goed weg toen een bal op de paal vloog. Het jonge Club hapte naar adem en kwam nog moeilijk onder de druk uit. RWDM wilde kost wat kost voor het eerst winnen tegen de jonge Bruggelingen, die de woede van het publiek op hun hals haalden voor tijd winnen. Shinton kreeg er zelfs geel voor. De Brugse doelman, die einde contract is, bleef zijn ploeg recht houden en pakte alles.

El Ouahdi doet het toch nog

Euvrard riep voor het laatste kwartier Hazard en Biron naar de kant en bracht nog Lopes en Botella in maar de topper viel een beetje stil. RWDM probeerde nog wel maar het vuur was er toch uit. Een knal van de ingevallen Botella ging wel nog nipt voorlangs maar de eerste zege tegen het jonge Club was toch teveel gevraagd. Tot Zakaria Ouahdi nog maar eens toesloeg, hij reageerde alert op een afvallende bal en hiel RWDM aan een gouden zege en zette het stadion in lichterlaaie.

RWDM: Defourny; Heris, O’Brien, Le Joncour; El Ouahdi, De Sart (82’ Barreto), Camilo, Vorogovskiy (82’ Ferraro); Hazard (75’ Botella), Biron (75’ Lopes), Challouk

Club NXT: Shinton; Sabbe, Ordonez (58’ De Roeve), Willems, Seys (80’ Cuevas) ; Simba, Lenn De Smet (58’ Perez), Liam De Smet; Talbi, Vermant, Homma (86’ Goemaere)

Doelpunten: Talbo 0-1, 49’ El Ouahdi 1-1, 58’ 49’ El Ouahdi 2-1, 60’ Vermant 2-2, 95’ l Ouahdi 3-2

Gele kaarten: 37’ Sabbe (fout), 71’ Shinton (tijd winnen), 77’ Le Joncour (fout), 86’ Defourny (protest)

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Arthur Denil