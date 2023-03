Was schermgezicht partijdig of is er sprake van politieke beïnvloeding? Hoe één tweet de BBC in een crisis stortte

Eén tweet heeft de Britse openbare omroep in een diepe crisis gestort. Schermgezicht én voetbalheld Gary Lineker (62) bekritiseerde het asielbeleid en werd op non-actief geplaatst. Een flagrante overtreding van de regels van de BBC, aldus de directie. Wat volgde, was een ongeziene golf van verontwaardiging en steunbetuigingen. “De imagoschade voor de BBC is immens”, zegt Engeland-kenner Lieven Buysse (KU Leuven).