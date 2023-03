Nog tot en met dinsdag wellicht meer dan honderd Delhaizes dicht

De kans is groot dat ook nog op maandag en dinsdag meer dan honderd Delhaize-winkels dicht zullen blijven. Ook afgelopen zaterdag, traditioneel de drukste boodschappendag, bleven ze gesloten door staking. Dinsdag overleggen directie en vakbonden over de voorgestelde plannen.

Het zit er bovenarms op tussen vakbonden en directie sinds Delhaize aankondigde dat het alle supermarkten die nog in eigen beheer zijn, wil overlaten aan franchisenemers. In de overgrote meerderheid van die winkels wordt gestaakt sinds de aankondiging van vorige dinsdag. Ook zaterdag waren maar vijftien van de 128 supermarkten open.

Ook maandag en dinsdag zal dat nog het geval zijn, zeggen de vakbonden. “We hebben altijd gezegd dat we de winkels dicht houden tot en met de dag van de ondernemingsraad (dinsdag, red.)“, zegt Jan De Weghe van de socialistische bediendebond BBTK.

Wat er daarna gaat gebeuren, is nog onduidelijk. “Er is natuurlijk ook de mogelijkheid dat we daarna voortdoen, maar het wordt wel zwaar voor de mensen omdat ze ook geen inkomen hebben”, zegt De Weghe. “Eventueel beginnen we in ploegen te staken. Maar nu genieten we nog van de solidariteit onder het personeel.”

Zondag stond er een stakingspost van de socialistische bond bij een zelfstandig uitgebate Delhaize in Brussel, waardoor die 20 minuten dicht ging. “Onaanvaardbare chantage”, noemt werkgeversorganisatie UCM dat.

Collect, de afhaalservice van Delhaize, is opgeschort tot 20 maart. Maar de levering aan huis gaat wel door, en die is gratis gemaakt. “We zullen na dinsdag eens bepalen wat we daarvan vinden, en daarmee heb ik alles en niets gezegd”, zegt De Weghe. “Het is schandalig natuurlijk, het toont nog maar eens aan wat de directie over ons denkt. Ze hebben er mij nog kwader mee gemaakt, en mij niet alleen.” (kba)