Paar dagen geleden nog sneeuw en vrieskou, nu wordt het plots tot 17 graden, maar echt vrolijk zal je er niet van worden

Wat een interessante maand is maart toch, zegt weerman Frank Deboosere. De sneeuw zit nog vers in ons geheugen en we werden zaterdag nog wakker met vrieskou, maar maandag stijgt het kwik plots naar zeventien graden. Al zal het weer, op de temperatuur na, niet meteen voor lentekriebels zorgen.

In het zuidoosten van Spanje zaten ze dit weekend te bakken in temperaturen boven de 30 graden. Het ene na het andere dagrecord sneuvelde er. De stranden liggen vol, hier en daar durft er al iemand in het water. “Zomerhitte in de winter”, noemt een lokale krant het.

De 17 graden die bij ons wordt verwacht, is heel uitzonderlijk, maar geen record. In 2012 werd het rond deze periode meer dan 20 graden, in 2013 beleefden we het ander uiterste met in de Oostkantons een minimumtemperatuur van -17,9 graden.

Pal op de grens

“We zitten ruim boven het gemiddelde van 11 à 12 graden”, zegt Frank Deboosere. “Wat deze maand zo bijzonder maakt, is dat het zo snel jojo gaat. In Finland en Zweden is het nog altijd bittere kou, in het zuiden zit je met héél warme lucht. En wij zitten pal op de grenslijn tussen die twee luchtsoorten. Soms zitten we net aan de koude kant, en soms net aan de warme kant.”

Maandag is het dus de beurt aan de warme kant. Met dank aan de wind uit het recordwarme zuiden. Maar net die wind maakt ook dat het zachte weer geen lenteweer wordt. “Het is die wind die rechtstreekse import brengt van die warme lucht, maar het gaat niet gepaard met zonneschijn en lentekriebels”, zegt Deboosere. “Het wordt zacht, maar niet aangenaam. We verwachten regen, felle buien en rukwinden. Het is zelfs te hopen dat die geen schade veroorzaakt.”

Scharniermaand

Records zijn er niet te verwachten. “We stellen wel vast dat we de eerste keer dat we de 20 graden halen vroeger zien opduiken dan pakweg een halve eeuw geleden”, zegt Frank Deboosere. “Maar er is een oude weerspreuk die nog altijd geldt: het weer mag zijn zoals het wil, ontkleed u niet voor half april.”

Want dat grensgebied tussen de warme en de koude lucht is snel weer overgestoken. Dinsdag duikelen we pardoes weer naar maxima van amper 8 graden. “Voor ons is dat leuk: veel variatie”, zegt de weerman. “Ik vind het weer met karakter. Het is typisch voor maart, een scharniermaand tussen de winter, met late winterprikken, en de lente. Maar uiteindelijk zal de lente overwinnen. Dat staat als een paal boven water.”