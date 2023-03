Iran kondigt akkoord over gevangenenruil met VS aan

Minstens drie mannen met Iraans-Amerikaanse nationaliteit zitten momenteel opgesloten in Iran. Het gaat om zakenman Siamak Namazi, investeerder Emad Sharqi en Morad Tahbaz. Ze kregen alledrie tien jaar cel voor respectievelijk “samenwerking met een buitenlandse regering”, “spionage” en “samenzwering met de VS”. In augustus maakten de Iraanse gerechtelijke autoriteiten nog gewag van tientallen Iraniërs die in de VS in de gevangenis zouden zitten.

Zoals bekend sloot ook België een overeenkomst met Iran over de uitwisseling van elkaars gevangenen. Het Grondwettelijk Hof oordeelde iets meer dan een week geleden dat de deal niet indruist tegen de Grondwet. Dat arrest was goed nieuws voor Olivier Vandecasteele, de Belgische hulpverlener die al meer dan een jaar onschuldig in Iran zit opgesloten. Al is er in ons land ook protest tegen die overeenkomst, omdat wordt gevreesd voor een ruil van Vandecasteele tegen een Iraniër die is veroordeeld voor zijn aandeel in een verijdelde aanslag.