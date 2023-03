Mbaye Leye wordt stilaan moedeloos na nieuwe resem blunders: “Remake van match in Leuven”

Wat een trainer lijden kan. Mbaye Leye moest lijdzaam toezien hoe zijn spelers zes doelpunten slikten waardoor de goals van Gano en Vossen enkel waarde hebben in de lijstjes van de meest fervente statistici: “Als je Mignolet in onze goal stelt, zal hij ook doelpunten slikken als er tien doelpogingen per match zijn”, probeerde hij alvast Sammy Bossut, zijn fel geplaagde doelman in bescherming te nemen.

“We speelden 35 minuten lang tegen een ploeg die geen oplossingen of ruimtes vond”, verzuchtte Mbaye Leye na afloop van de nieuwste episode van de lijdensweg die Zulte Waregem dit seizoen beleeft. “Gent kwam nooit in hun spel, terwijl wij wel gevaarlijk werden. Zo hadden we ook twee kansjes maar konden die niet verzilveren. En dan krijg je een remake van de match in Leuven. Dat gebeurt te vaak bij ons. Als onze tegenstander niet in de match zit, maken wij die fatale fouten.”

In het derde kwartier ging het licht bij de thuisploeg inderdaad nog maar eens uit. De geschenkjes werden uitgedeeld alsof de kerstman uitzonderlijk ook eens in maart een bezoekje had gepland aan de Elindus Arena: “De Sart die kan infiltreren op de corner en scoort. Bij de 1-2 mag je na 45 seconden niet opnieuw een goal slikken. Zulke fouten mag je niet begaan”, somde Leye de nieuwste blunders van zijn team op. “Het zijn dan nog ervaren jongens die in de fout gaan. Het is onmogelijk om zoveel fouten te maken. Zo is een clean sheet halen ook volkomen onmogelijk…”

Derijck en Vossen probeerden met de moed der wanhoop nog de spanning in de match te houden maar hun doelpunten bleken totaal zinloos. “Je scoort inderdaad ook nog de 2-3 maar na twee minuten, is het opnieuw van dat”, sakkerde Leye die ook wel had gemerkt dat Sammy Bossut die in Leuven nog zwaar in de fout was gegaan en ook tegen AA Gent niet echt kon overtuigen, door een deel van het thuispubliek zeer cynisch op de korrel werd genomen.

”Mijn doelman beschermen? Dan kan ik geen enkele speler nog opstellen want iedereen maakt fouten, het is nu eenmaal zo”, probeerde Leye die kritiek te relativeren. “De supporters zijn natuurlijk gefrustreerd. Dat is logisch. Als je Mignolet in onze goal stelt, zal hij ook doelpunten slikken als er tien doelpogingen per match zijn… Laat me nu eerst deze match verteren, daarna zal ik wel zien of ik een andere keeper opstel.”

“Mijn ganse team is verantwoordelijk”

De verantwoordelijkheid ligt evenwel niet louter bij Bossut of bij de arme Sörmo die tegen de Buffalo’s meer dan eens door het ijs zakte: “Het is niet enkel mijn defensie die in de fout gaat, mijn ganse ploeg is verantwoordelijk. Vandaag geef je gewoon cadeaus weg. Als je zelfs niet eens zo’n goede spits bent, scoor je nog zeker twee keer vandaag. Orban is natuurlijk heel sterk en scoort er dus vier. Die heeft zulke cadeaus niet nodig.”

Tot overmaat van ramp is de ziekenboeg van Essevee na de partij tegen AA Gent ook opnieuw wat drukker bevolkt: “We zagen Ciranni al vroeg uitvallen met een blessure. Nog maar eentje. Is dat dan de structurele fout van de fout van de kines”, sneerde Leye ook nog nadat een collega de vraag stelde of de defensieve chaos dan geen structureel probleem vormde. Het typeert de alles versmachtende druk die ook de oefenmeester van Zulte Waregem stilaan in zijn greep heeft.

Leye beseft dat er zijn ploeg een schier onmogelijke opdracht wacht. Er resten Essevee nog vijf duels. Vijf kansen om de nakende degradatie te voorkomen. Talisman Vormer kan pas ten vroegste na de interlandbreak in de strijd worden gegooid. Tot dan zal het met deze spelersgroep moeten gebeuren. Een selectie die kwalitatief teveel hiaten vertoont. Die analyse maakten we evenwel al voor deze 2-6-pandoering. Dit Essevee hangt in de touwen. Wie staat er op?