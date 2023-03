Hoofdredactie NOS Sport treedt per direct terug

De hoofdredactie van NOS Sport, de sportafdeling van de Nederlandse openbare omroep, treedt per direct terug. Dat heeft de NOS-directie in onderling overleg met de leden van de hoofdredactie besloten, meldt de omroep in een persbericht. De hoofdredactie maakte eerder bekend gefaseerd terug te treden, maar dat werd versneld na nog meer berichten over grensoverschrijdend gedrag dat niet werd aangepakt.

Op korte termijn wordt een interim-hoofdredacteur aangesteld, die aanblijft tot een nieuwe hoofdredacteur is geworven. Daarna wordt een nieuwe hoofdredactie samengesteld.

De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) zei zaterdag, na een artikel in de Volkskrant over het grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport, dat de vierkoppige hoofdredactie per direct moest opstappen.

De werksfeer zou al langer niet goed zijn bij NOS Sport. Externe vertrouwenspersonen kregen de laatste periode meer dan honderd meldingen over misstanden. Dat ging over specifieke meldingen, maar ook over de cultuur die heerste op de redactie. Die zou te veel gericht zijn op resultaat en te weinig op de werknemers.

