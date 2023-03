Elon Musk vraagt vrijlating van QAnon Sjamaan die Capitool bestormde

Elon Musk roept op tot vrijlating van Jacob Chansley die in de gevangenis zit na de rellen in het Capitool op 6 januari 2021. Volgens de miljardair zijn de acties van de zogenaamde QAnon Sjamaan “Valselijk in beeld gebracht”.

“Laat Jacob Chansley vrij”, schreef Musk vrijdag in tweet. De Twitter CEO en oprichter van Tesla en SpaceX zei dat het een kwestie was van “eerlijkheid van rechtvaardigheid” verwijzend naar beelden die aanhangers van de voormalige president Trump gemaakt hadden. Daarop is namelijk te zien hoe Chansley relschoppers aanspoort om naar uit te gaan. “Ik maak geen deel uit van MAGA, maar ik geloof wel in rechtvaardigheid,” vervolgde Musk.

(Lees verder onder de tweet)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Chansley werd in de media ten onrechte afgeschilderd als een gewelddadige crimineel die probeerde de staat omver te werpen en die anderen aanspoorde tot geweld. Maar hier spoort hij mensen aan om vreedzaam te zijn en naar huis te gaan. En de andere video toont hem rustig wandelend in het Capitoolgebouw, begeleid door agenten en vervolgens de agenten bedankend,” voegde Musk eraan toe.

Chansley kreeg een gevangenisstraf van 41 maanden.

LEES OOK. Man die bij bestorming Capitool gefotografeerd werd met voeten op bureau van Nancy Pelosi schuldig bevonden